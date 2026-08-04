Що пішло те так у планах ЄС

Один із найамбітніших санкційних задумів фактично зайшов у глухий кут, а в деталях спробували розібралися в Euronews.

Першу перешкоду створила сама Урсула фон дер Ляєн, яка під час презентації заявила, що нові обмеження запроваджуватимуть у координації з країнами G7. Тож Брюссель фактично поставив себе в залежність від рішення партнерів, на яке не мав вирішального впливу, зокрема через політику адміністрації Дональда Трампа.

Уже згодом Єврокомісія змінила свою позицію, наголосивши, що підтримка G7 не є обов'язковою умовою. Окрім того, надзвичайно важливим кроком вважали забезпечення підтримки з боку Великої Британії – провідної країни у сфері страхування P&I для суден.

Проте наприкінці лютого США та Ізраїль атакували Іран, а рух Ормузькою протокою фактично зупинився. Тож ідея заборони морських послуг уже не здавалася такою привабливою, а ринкові потрясіння лише посилили позиції її противників.

Греція та Мальта заявили, що без підтримки G7 не погодяться на нові обмеження, попередивши про втрати для європейського судноплавства та перехід російського нафтового експорту до конкурентів із Китаю й Індії.

заявили, що без підтримки G7 не погодяться на нові обмеження, попередивши про втрати для європейського судноплавства та перехід російського нафтового експорту до конкурентів із Китаю й Індії. Кіпр також поділяв цю позицію, однак зберігав нейтралітет через період свого головування в Раді ЄС.

На закритих переговорах так званий середземноморський дует дав зрозуміти, що може вдатися навіть до права вето, і цю загрозу партнери сприйняли серйозно. Під час ухвалення 20-го пакета санкцій ініціативу схвалили лише в принципі, а її запровадження відклали на невизначений термін.

Остаточно про заборону забули протягом підготовки 21-го пакета санкцій. Представляючи його в червні, Урсула фон дер Ляєн навіть не згадала цю ідею, натомість знову зосередилася на ціновій стелі для російської нафти – механізмі, від якого ще кілька місяців тому фактично намагалася відмовитися. Натомість на саміті G7 у Франції це питання взагалі не порушували.

Нагадаємо, саме грецькі компанії входять до списку тих, хто найбільше заробив на транспортуванні російської нафти за останні три роки, і йдеться про щонайменше 3,8 мільярда доларів.