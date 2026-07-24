До чого готуються країни

Ормуз був єдиним шляхом експорту для Катару, Іраку, Бахрейну, Кувейту та головним для ОАЕ і Саудівської Аравії. Тепер уряди цих країн готуються, що протока може стати ненадійною для комерційного судноплавства, пише CNN.

Тому на противагу критично важливій Ормузькій протоці держави почали розбудовувати цілу систему альтернативних експортних шляхів. А це може значно зменшити вплив Ірану і по суті лишити його головного козиря.

Які проєкти реалізують країни

Саудівська Аравія

Після початку перебоїв постачань Саудівська Аравія звернулася до трубопроводу "Схіід – Захід", який з'єднав нафтовидобувні регіони країни з Червоним морем.

Завдяки цьому маршруту їй вдалося експортувати приблизно 7 мільйонів барелів нафти на добу. А тепер уряд оголосив про його розширення ще на 1 – 2 мільйони барелів до кінця 2029 року, щоб довести загальну потужність цього альтернативного маршруту до 9 мільйонів барелів на добу.

Також Саудівська Аравія обговорює ще один північний маршрут через Акабу або Туреччину до Середземного моря.

ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати вже мають власний трубопровід і порт південніше Ормузької протоки. Зараз він забезпечує транспортування до 1,8 мільйона барелів нафти щодня.

Після початку війни країна оголосила про масштабне розширення. Планує до кінця 2027 року подвоїти потужність маршруту до 3,6 мільйона барелів на добу.

Ірак та Сирія

Ірак разом із Сирією та за підтримки американських компаній планують модернізувати старі трубопроводи та побудувати нові, щоб експортувати іракську та кувейтську нафту до Середземного моря.

За словами спецпредставника Дональда Трампа в регіоні Тома Барака, ці проєкти мають зробити Ормузьку протоку "другорядною".

Ірак та Туреччина

Країни хочуть модернізувати трубопровід Кіркук – Джейхан, який веде до турецького узбережжя Середземного моря.

Цей маршрут роками використовували лише частково через суперечки між країнами. Але тепер він має потенціал стати одним із ключових експортних напрямків.

Ірак та Йорданія

Також Ірак пришвидшує будівництво трубопроводу до Йорданії. Він має з'єднати Басру із західною частиною Іраку, а далі – з йорданським портом Акаба на Червоному морі.

Цього місяця обидві країни домовилися прискорити реалізацію проєкту через кризу навколо Ормузу.

Чи вдасться замінити Ормуз

Нові проєкти, за оцінкою фахівців, звісно, не зможуть повністю замінити Ормуз, але стратегічне значення протоки значно послаблять.

За оцінками Goldman Sachs, до кінця 2028 року існуючі та нові маршрути зможуть забезпечувати постачання близько 60% нафти, яка раніше проходила через Ормузьку протоку.

Таким чином, спроби Ірану використати Ормузьку протоку як важіль тиску лише підштовхнули країни регіону до розвитку альтернативних енергетичних шляхів.

Нагадаємо, у липні Іран оголосив про закриття Ормузької протоки "до подальшого повідомлення" після нових ударів США, заявивши, що судноплавство здійснюватиметься лише за правилами, визначеними Тегераном.