Що відомо про нове рішення США, щодо санкцій проти Росії?

США ухвалили це рішення на фоні потреби у зменшенні ціни нафти на світовому ринку, повідомляє Reuters.

Зауважимо, що цей дозвіл діятиме протягом 30 днів. До того ж він поширюватиметься виключно на нафту, яка застрягла в морі, наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі Х.

Дозвіл набрав чинності з 12 березня і чинний до півночі 11 квітня. Йдеться саме про час за Вашингтоном.

Важливо! Рішення США пошириться на приблизно 100 мільйонів барелів російської нафти.

Цей крок, друге значне скасування санкцій США проти України, пов'язаних з війною, за трохи більше ніж тиждень, був останньою спробою адміністрації президента Дональда Трампа приборкати ціни на енергоносії після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану паралізували судноплавство через Ормузьку протоку,

– вказує видання.

Як на рішення США відреагували Україна та Європа?

ЄС виступив проти такого рішення США. Свою думку висловила і Велика Британія. Вони вважають, що послаблювати санкції проти Росії не можна, адже це сприятиме продовженню агресії проти України.

Зеленський також прокоментував цю ситуацію. Він вказав, що Росії це виключення принесе значні прибутки.

Володимир Зеленський Президент України Послаблення санкцій щодо російської нафти з боку США може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів.

Які наслідки, щодо рішення США можуть бути відчутні?