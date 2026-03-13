Что известно о новом решении США, по санкциям против России?

США приняли это решение на фоне потребности в уменьшении цены нефти на мировом рынке, сообщает Reuters.

Заметим, что это разрешение будет действовать в течение 30 дней. К тому же оно будет распространяться исключительно на нефть, которая застряла в море, отметил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.

Разрешение вступило в силу с 12 марта и действует до полуночи 11 апреля. Речь идет именно о времени по Вашингтону.

Важно! Решение США распространится на примерно 100 миллионов баррелей российской нефти.

Этот шаг, вторая значительная отмена санкций США против Украины, связанных с войной, за чуть более чем неделю, был последней попыткой администрации президента Дональда Трампа обуздать цены на энергоносители после того, как удары США и Израиля по Ирану парализовали судоходство через Ормузский пролив,

– указывает издание.

Как на решение США отреагировали Украина и Европа?

ЕС выступил против такого решения США. Свое мнение высказала и Великобритания. Они считают, что ослаблять санкции против России нельзя, ведь это будет способствовать продолжению агрессии против Украины.

Зеленский также прокомментировал эту ситуацию. Он указал, что России это исключение принесет значительную прибыль.

Владимир Зеленский Президент Украины Ослабление санкций в отношении российской нефти со стороны США может дать России на войну сумму около 10 миллиардов долларов.

Какие последствия, относительно решения США могут быть ощутимы?