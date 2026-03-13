Яке рішення ухвалили США, щодо російської нафти?

Купувати дозволили лише ту нафту, що вже перебуває в транзиті, повідомив у соцмережі Х міністр фінансів США Скотт Бессент.

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Щоб розширити глобальне охоплення існуючих поставок Мінфін США надає тимчасовий дозвіл, який дозволяє країнам купувати російську нафту, яка наразі застрягла в морі.

Бессент наголошує, що цей захід є короткостроковим. До того ж, він не має призвести до того, що Росія зможе отримати значну фінансову вигоду.

Трамп вживає рішучих кроків для сприяння стабільності на світових енергетичних ринках та працює над утриманням низьких цін, одночасно долаючи загрозу та нестабільність, що виникають з боку терористичного іранського режиму,

– прокоментував нове рішення Бессент.

Реальна ситуація усе ж дещо інша. Адже насправді Росія отримує величезну вигоду від ситуації на Близькому Сході, бо:

Росія має значні запаси нафти;

вона може експортувати нафту без проходження через Ормузьку протоку;

наразі Москва скасовує свої знижки, запропоновані через санкції, відповідно нафтогазові доходи країни ростуть, повідомляє видання Sky News.

Для розуміння, російська нафта Urals сягала рівня в більш як 100 доларів за барель уже через дев'ять днів після початку війни в Ірані.

Коли 9 березня судно Kousai проходило повз Шрі-Ланку дорогою до Індії, його вантаж коштував 75 ​​мільйонів доларів. У четвер вранці, коли воно наближалося до Парадіпа, ціна повернулася до 65 мільйонів доларів, що відображає ціну на барель у 87 доларів,

– вказує видання.

Яка наразі ситуація з російською нафтою?