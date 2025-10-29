Що відбувається з акціями російських компаній?

Акції "Роснєфті" впали на 5,6%. Зараз вони складають – 368,4 рубля за штуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Зверніть увагу! Це найнижча вартість з березня 2023 року.

Своєю чергою, акції Лукойлу впали на 6,5%. Їхня ціна сягнула – 5 242 рублі (найменший показник, починаючи з липня 2023 року).

Також впали акції:

Сбербанку – на 1,3%;

ВТБ – на 1,1%;

Ростелекома – на 3,6%.

Важливо! З моменту введення санкцій, "Лукойл" та "Ронєфть" сукупно втратили більш як 900 мільярдів рублів.

Введення санкцій вплинуло і на інші показники. Наприклад, індекс Московської біржі впав до 2 380 пунктів. Це мінімум з грудня минулого року.

Станом на зараз, індекс MOEX дещо зріс. За даними investing.com, він складає – 2 525,25 пункту.



Який індекс Мосбіржі 29 жовтня 2025 / Скриншот investing.com

Що відомо про санкції США проти Росії?