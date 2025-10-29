Що відбувається з акціями російських компаній?
Акції "Роснєфті" впали на 5,6%. Зараз вони складають – 368,4 рубля за штуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.
Зверніть увагу! Це найнижча вартість з березня 2023 року.
Своєю чергою, акції Лукойлу впали на 6,5%. Їхня ціна сягнула – 5 242 рублі (найменший показник, починаючи з липня 2023 року).
Також впали акції:
- Сбербанку – на 1,3%;
- ВТБ – на 1,1%;
- Ростелекома – на 3,6%.
Важливо! З моменту введення санкцій, "Лукойл" та "Ронєфть" сукупно втратили більш як 900 мільярдів рублів.
Введення санкцій вплинуло і на інші показники. Наприклад, індекс Московської біржі впав до 2 380 пунктів. Це мінімум з грудня минулого року.
Станом на зараз, індекс MOEX дещо зріс. За даними investing.com, він складає – 2 525,25 пункту.
Який індекс Мосбіржі 29 жовтня 2025 / Скриншот investing.com
Що відомо про санкції США проти Росії?
22 жовтня США затвердили санкції проти Росії. Були впроваджені обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті". Завдяки цим санкціям Трамп прагнув спонукати Росію припинити вогонь в Україні.
Кремль відреагував на ці санкції. Російський лідер зазначив, що такі обмеження не вплинуть на ситуацію.
В результаті цих санкцій, Індія анонсувала скорочення закупівлі нафти з Росії. Вплинули такі обмеження і на Китай. Китайські державні компанії призупинили закупівлю російської нафти.