Что происходит с акциями российских компаний?
Акции "Роснефти" упали на 5,6%. Сейчас они составляют – 368,4 рубля за штуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Обратите внимание! Это самая низкая стоимость с марта 2023 года.
В свою очередь, акции Лукойла упали на 6,5%. Их цена достигла – 5 242 рубля (наименьший показатель, начиная с июля 2023 года).
Также упали акции:
- Сбербанка – на 1,3%;
- ВТБ – на 1,1%;
- Ростелекома – на 3,6%.
Важно! С момента введения санкций, "Лукойл" и "Ронефть" совокупно потеряли более 900 миллиардов рублей.
Введение санкций повлияло и на другие показатели. Например, индекс Московской биржи упал до 2 380 пунктов. Это минимум с декабря прошлого года.
По состоянию на сейчас, индекс MOEX несколько вырос. По данным investing.com, он составляет – 2 525,25 пункта.
Какой индекс Мосбиржи 29 октября 2025 года / Скриншот investing.com
Что известно о санкциях США против России?
22 октября США утвердили санкции против России. Были введены ограничения против "Лукойла" и "Роснефти". Благодаря этим санкциям Трамп стремился побудить Россию прекратить огонь в Украине.
Кремль отреагировал на эти санкции. Российский лидер отметил, что такие ограничения не повлияют на ситуацию.
В результате этих санкций, Индия анонсировала сокращение закупки нефти из России. Повлияли такие ограничения и на Китай. Китайские государственные компании приостановили закупку российской нефти.