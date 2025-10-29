Что происходит с акциями российских компаний?

Акции "Роснефти" упали на 5,6%. Сейчас они составляют – 368,4 рубля за штуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Читайте также Цена на российскую нефть летит вниз: новый результат "недейственных" санкций

Обратите внимание! Это самая низкая стоимость с марта 2023 года.

В свою очередь, акции Лукойла упали на 6,5%. Их цена достигла – 5 242 рубля (наименьший показатель, начиная с июля 2023 года).

Также упали акции:

Сбербанка – на 1,3%;

ВТБ – на 1,1%;

Ростелекома – на 3,6%.

Важно! С момента введения санкций, "Лукойл" и "Ронефть" совокупно потеряли более 900 миллиардов рублей.

Введение санкций повлияло и на другие показатели. Например, индекс Московской биржи упал до 2 380 пунктов. Это минимум с декабря прошлого года.

По состоянию на сейчас, индекс MOEX несколько вырос. По данным investing.com, он составляет – 2 525,25 пункта.



Какой индекс Мосбиржи 29 октября 2025 года / Скриншот investing.com

Что известно о санкциях США против России?