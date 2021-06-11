Глава Сальвадора заявил, что инженеры сообщили ему об открытии новой скважины, которая может обеспечить примерно 95 МВт абсолютно чистой геотермальной энергии. Главным источником этой энергии стали вулканы. Вокруг этой скважины уже начали разрабатывать полный центр добычи биткоина.

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Сальвадор будет использовать вулканы для майнинга биткоина

Наиб Букел отметил, что Сальвадор намерен расширить инфраструктуру и стимулировать ее развитие вокруг источников геотермальной энергии. По его словам, у этих центров будут основывать индустриальные парки с доступом к дешевой, чистой, возобновляемой энергии. Кроме того, он предположил, что майнеры биткоина смогут рассматривать эти парки, как идеальный вариант для своей деятельности.

Я только что поручил главе La Geo (наша государственная геотермальная электрическая компания) разработать план создания условий для добычи биткоина с помощью очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой энергии, энергии из наших вулканов. Это будет быстро развиваться,

– написал президент Сальвадора Наиб Букел в твиттер.

Многие сторонники криптовалюты приветствовали решение лидера Сальвадора, воспринимая его как важный шаг в перед. Эту ситуацию также прокомментировал гендиректор Twitter Джек Дорси, отметив, что биткоин является стимулом для развития возобновляемой энергетики.

Президент Сальвадора информирует, что инженеры страны уже выкопали новую скважину для своей установки по добыче биткоина с нулевыми выбросами. С момента появления идеи прошло менее 24 часов. Скорость убивает,

– прокомментировал партнер Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.

Лидер Сальвадора впервые озвучил свои планы по добыче биткоина в среду в "комнате" Twitter Spaces, которую организовал Ник Картер, когда Конгресс обсуждал его законопроект о преобразовании биткоина на законное платежное средство. Более 20 тысяч человек слушали эту дискуссию. Этот законопроект поддержали большинство законодателей.