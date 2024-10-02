Перехід на євро в Румунії

У центральному банку Румунії вважають, що перехід країни на євро на даному етапі неможливий. Регулятор наголошує, що задля приєднання до Єврозони їм потрібно розв'язати проблему з бюджетним дефіцитом, пише Forbes.

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У центробанку додають, що наразі важливо зрозуміти наскільки реально досягнути цієї мети у найближчі роки без входження в економічну кризу. Мугур Ісереску заявив, що вони працюють над зниженням інфляції, не створюючи умови для рецесії в країні.

До теми! У 2025 році до Єврозони нарешті приєднається Болгарія. Рішення про введення в обіг євро та відмову від болгарського лева ухвалили місцеві законодавці. На сьогодні євро є офіційною валютою у 20 з 27 країнах, які входять до Європейського Союзу.

За його словами, на сьогодні не йдеться про перехід на євро, адже усе буде залежати від того наскільки країні вдасться правильною та послідовною політикою скоротити дефіцит державного бюджету до 3% ВВП, пише Romania Insider.

Мугур Ісереску Глава центрального банку Румунії Якщо це вдасться зробити за чотири роки, за п'ять років, за сім років, то, напевно, саме тоді ми зможемо перейти на євро – не раніше. Ці речі пов'язані між собою.

Нагадаємо, що торік у Румунії заявляли про намір пришвидшити перехід на євро – до 2026 року. Це на три роки раніше, ніж передбачає поточний план приєднання до єврозони. Варто додати, що перехід на євро – це одна з умов вступу до Євросоюзу. Право залишити свою національну валюту має лише Данія.

Додамо, що Румунія остаточно приєдналася до ЄС у 2007 році. На сьогодні національна валюта Румунії – це лей, який коштує 9,21 гривні, згідно з даними Google Фінанси.