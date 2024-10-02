Переход на евро в Румынии

В центральном банке Румынии считают, что переход страны на евро на данном этапе невозможен. Регулятор отмечает, что для присоединения к Еврозоне им нужно решить проблему с бюджетным дефицитом, пишет Forbes.

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В центробанке добавляют, что сейчас важно понять насколько реально достичь этой цели в ближайшие годы без вхождения в экономический кризис. Мугур Исереску заявил, что они работают над снижением инфляции, не создавая условия для рецессии в стране.

К теме! В 2025 году к Еврозоне наконец присоединится Болгария. Решение о введении в обращение евро и отказ от болгарского лева приняли местные законодатели. На сегодня евро является официальной валютой в 20 из 27 странах, которые входят в Европейский Союз.

По его словам, сегодня речь не идет о переходе на евро, ведь все будет зависеть от того насколько стране удастся правильной и последовательной политикой сократить дефицит государственного бюджета до 3% ВВП, пишет Romania Insider.

Мугур Исереску Глава центрального банка Румынии Если это удастся сделать за четыре года, за пять лет, за семь лет, то, наверное, именно тогда мы сможем перейти на евро – не раньше. Эти вещи связаны между собой.

Напомним, что в прошлом году в Румынии заявляли о намерении ускорить переход на евро – до 2026 года. Это на три года раньше, чем предусматривает текущий план присоединения к еврозоне. Стоит добавить, что переход на евро – это одно из условий вступления в Евросоюз. Право оставить свою национальную валюту имеет только Дания.

Добавим, что Румыния окончательно присоединилась к ЕС в 2007 году. На сегодня национальная валюта Румынии – это лей, который стоит 9,21 гривны, согласно данным Google Финансы.