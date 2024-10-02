Переход на евро в Румынии
В центральном банке Румынии считают, что переход страны на евро на данном этапе невозможен. Регулятор отмечает, что для присоединения к Еврозоне им нужно решить проблему с бюджетным дефицитом, пишет Forbes.
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В центробанке добавляют, что сейчас важно понять насколько реально достичь этой цели в ближайшие годы без вхождения в экономический кризис. Мугур Исереску заявил, что они работают над снижением инфляции, не создавая условия для рецессии в стране.
К теме! В 2025 году к Еврозоне наконец присоединится Болгария. Решение о введении в обращение евро и отказ от болгарского лева приняли местные законодатели. На сегодня евро является официальной валютой в 20 из 27 странах, которые входят в Европейский Союз.
По его словам, сегодня речь не идет о переходе на евро, ведь все будет зависеть от того насколько стране удастся правильной и последовательной политикой сократить дефицит государственного бюджета до 3% ВВП, пишет Romania Insider.
Если это удастся сделать за четыре года, за пять лет, за семь лет, то, наверное, именно тогда мы сможем перейти на евро – не раньше. Эти вещи связаны между собой.
Напомним, что в прошлом году в Румынии заявляли о намерении ускорить переход на евро – до 2026 года. Это на три года раньше, чем предусматривает текущий план присоединения к еврозоне. Стоит добавить, что переход на евро – это одно из условий вступления в Евросоюз. Право оставить свою национальную валюту имеет только Дания.
Добавим, что Румыния окончательно присоединилась к ЕС в 2007 году. На сегодня национальная валюта Румынии – это лей, который стоит 9,21 гривны, согласно данным Google Финансы.