Що впливає на курс долара

У середу, 2 жовтня, Індекс долара США утримає свій найбільший денний приріст за тиждень та продовжує зростати. Валюта виграє від ескалації конфлікту на Близькому Сході. Нагадаємо, що 1 жовтня Іран атакував Ізраїль ракетами, інформує Reuters.

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Ускладнення ситуації на Близькому Сході турбує інвесторів та призвело до більш активної купівлі активів-прихистків. Один з них – це долар США.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.