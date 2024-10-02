Що впливає на курс долара
У середу, 2 жовтня, Індекс долара США утримає свій найбільший денний приріст за тиждень та продовжує зростати. Валюта виграє від ескалації конфлікту на Близькому Сході. Нагадаємо, що 1 жовтня Іран атакував Ізраїль ракетами, інформує Reuters.
Зверніть увагу Нафта різко злетіла в ціні: у центрі уваги Близький Схід
Ускладнення ситуації на Близькому Сході турбує інвесторів та призвело до більш активної купівлі активів-прихистків. Один з них – це долар США.
Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.