Що відомо про Федедера та інших спортсменів з клубу мільярдерів?

Федерер став одним із семи спортсменів, чий дохід до сплати податків за кар'єру перевищив 1 мільярд доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Він – власник 20 титулів Великого шолома в одиночному розряді та двох олімпійських медалей, був найбільш високооплачуваним тенісистом у світі протягом 16 років поспіль.

Роджер Федерер / Getty Images

За свою 24-річну кар'єру в ATP-турі Федерер провів 310 тижнів як найкращий тенісист в чоловічому одиночному розряді та виграв 103 турніри, зібравши майже 131 мільйон доларів призових, що досі є третім найкращим результатом в історії тенісу.

Зараз Forbes оцінює Федерера як мільярдера, чиї статки оцінюються в 1,1 мільярда доларів. Це вдалося, зокрема, завдяки його значній частці в публічному швейцарському бренді взуття та одягу On. Також він залишається популярнішим, ніж майже будь-який інший тенісист, маючи 43,5 мільйона підписників у Facebook, Instagram та X.

Чому Федерер залишав кар’єру? Експерша ракетка світу Роджер Федерер оголосив про закінчення кар'єри у великому тенісі у 2022 році. Упродовж останніх років Федерер часто залишався поза тенісом через травми. Зокрема, він не грав через рецидив травми коліна, через яку також пропустив значну частину сезону-2020. Проте у 2025 році стало відомо, що спортсмен повертається на корт.

Окрім нього у список мільярдерів входять ще:

Йон Ціріак (перший спортивний мільярдер, виграв Відкритий чемпіонат Франції у парному розряді 1970 року, має оціночний чистий капітал у 2,3 мільярда доларів);

(перший спортивний мільярдер, виграв Відкритий чемпіонат Франції у парному розряді 1970 року, має оціночний чистий капітал у 2,3 мільярда доларів); Майкл Джордан (статки оцінюються в 3,8 мільярда доларів, більшість коштів заробив від спонсорських та партнерських контрактів з Nike, Hanes та Gatorade);

(статки оцінюються в 3,8 мільярда доларів, більшість коштів заробив від спонсорських та партнерських контрактів з Nike, Hanes та Gatorade); Меджик Джонсон (статки оцінюються в 1,5 мільярда доларів, володіє невеликими частками в командах NFL "Вашингтон Командерс", MLB "Лос-Анджелес Доджерс", WNBA "Лос-Анджелес Спаркс" та MLS LAFC);

(статки оцінюються в 1,5 мільярда доларів, володіє невеликими частками в командах NFL "Вашингтон Командерс", MLB "Лос-Анджелес Доджерс", WNBA "Лос-Анджелес Спаркс" та MLS LAFC); Джуніор Бріджмен (статки на момент смерті в березні 2025 рок оцінювалися в 1,4 мільярда доларів, після завершення кар’єри заснував мережу ресторанів швидкого харчування Wendy’s і Chili’s);

(статки на момент смерті в березні 2025 рок оцінювалися в 1,4 мільярда доларів, після завершення кар’єри заснував мережу ресторанів швидкого харчування Wendy’s і Chili’s); Леброн Джеймс (статки оцінюються Forbes у 1,2 мільярда доларів, Чотириразовий чемпіон НБА і триразовий олімпійський чемпіон заробляє завдяки бізне-проєктам);

(статки оцінюються Forbes у 1,2 мільярда доларів, Чотириразовий чемпіон НБА і триразовий олімпійський чемпіон заробляє завдяки бізне-проєктам); Тайгер Вудс (статок оцінюється у 1,3 мільярда доларів, основна частина його статків походить від рекламних угод з більш ніж десятком брендів).

Усик та Кличко: скільки заробляють українські атлети?

За даними порталу GiveMeSport, стало відомо, скільки заробляє Олександр Усик. Він посідає посідає шосте місце в рейтингу найбагатших спортсменів в історії, його статки оцінюють у 165 мільйонів доларів. Українець випередив у списку відомих боксерів Тайсона Ф’юрі та Леннокса Льюїса.

Відомо, що бізнес Олександра та Катерини Усик охоплює інвестиції в нерухомість, сільське господарство, автомобільний бізнес та виробництво. Чемпіон також є співзасновником блокчейн-платформи для розвитку індустрії боксу Ready To Fight.

Трохи менше за Усика заборив боксер Володимир Кличко. За версією журналу Forbes 2020 року, його статки сягають 100 мільйонів доларів.

Кличко почав будувати свою бізнес-імперію ще задовго до виходу на пенсію. У 2003 році він разом з братом Віталієм заснували промоутерську компанію K2 Promotions та Всеукраїнську благодійну організацію Klitschko Foundation, яка займається соціальними проектами у сфері освіти, науки та спорту.