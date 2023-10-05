В четверг, 5 октября, глава Кремля и российский тиран Владимир Путин выступал на форуме "Валдай". Специфическую изюминку мероприятия добавил очередной обвал российского рубля по отношению к доллару и евро, которые в России считают "враждебными валютами".

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Новый обвал рубля

В преддверии завершения сегодняшней торговой сессии на фондовой бирже доллар США пересек отметку в 100 рублей, вырос на 0,53%. В то время как евро подорожало до 105,37 рубля. Рост составил 0,59%.

Интересно, что предыдущий спад зафиксировали всего несколько дней назад. Тогда американский доллар также стоил больше 100 рублей. Обесценение российской валюты объясняли следующими причинами:

Отток иностранной валюты;

Сокращением профицита текущего счета.

Следует добавить, что курс рубля колебался на таком же уровне, когда российский центральный банк на экстренном заседании резко повысил ключевую ставку. Также напомним, что в эксклюзивном комментарии для 24 Канала экономист Борис Кушнирук оценил действия, связанные с русским рублем. В частности, он предположил, что девальвация рубля – это согласованный план российских властей.