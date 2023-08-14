Обесценение рубля не смогли умерить даже последние интервенции российского центрального банка. В частности, регулятор даже приостановил покупку иностранных валют до конца года.

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Новый обвал рубля

В понедельник, 14 августа 2023 года, на рынке зафиксировали существенный обвал рубля по отношению к доллару США. Речь идет о курсе на уровне 100 рублей за 1 доллар. Это произошло впервые с первых недель марта 2022 года. В то время как евро стоит свыше 110 рублей, согласно данным Investing.com.

В целом с начала текущего года рубль ослаб примерно на 25% по отношению к американскому доллару. На этом фоне российская денежная единица даже попала в тройку самых слабых валют в мире среди развивающихся стран.

Курс рубля упал почти вдвое, если сравнивать с июнем прошлого года. Тогда российская валюта достигла пикового значения и имела почти в два раза более сильные позиции на рынке. Больше всего на рубль давят следующие факторы:

Увеличение военных расходов России;

Сокращение объемов финансовых поступлений от экспорта;

Мощные санкции коллективного Запада против России;

Рост темпов оттока капитала из России.

К теме! Глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина довольно часто заявляла об ухудшении условий внешней торговли для официальной Москвы. Мол, это одна из ключевых причин обесценивания рубля.

Напомним, что в начале августа русский рубль стремительно обрушился по отношению к китайскому юаня. Валюта зафиксировала самый плохой результат за год на рынке в этой паре.