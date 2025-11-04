Выгодны ли для Запада атаки Украины по российским НПЗ?

Сокращение экспорта российской нефти уменьшило беспокойство, относительно вероятного избытка поставок на мировом рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Данные Kpler показывают, что в сентябре 2025 года экспорт российской нефти сократился до 2 миллионов баррелей в день. Это самый низкий уровень за почти 5 лет.

К тому же в результате ограничения экспорта увеличилась мировая маржа нефтепереработки. А это, свою очередь, принесло пользу таким компаниям как:

Shell;

Exxon Mobil;

TotalEnergies;

Chevron.

Интересно! Вместе эти компании охватывают почти 10% мировых мощностей переработки нефти. Их общая прибыль выросла почти на 20%.

Волатильность на энергетических рынках, вызванная западными санкциями и другими геополитическими конфликтами, также пошла на пользу торговым подразделениям нефтяных гигантов, в частности Shell, BP и TotalEnergies. Эти торговые отделы могут генерировать огромные прибыли, быстро реагируя на небольшие изменения в динамике спроса и предложения,

– отмечает издание.

Аналитики говорят, что увеличение доходов от нефтепереработки поможет компенсировать падение цен на нефть. Как говорят эксперты, рынок, вероятно, вступает в период значительного избытка предложения.

