Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 6 марта торгуется по 43,80 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 9 копеек против 5 марта. Официальный курс евро составляет 50,90 гривны, следовательно его цена выросла еще на 7 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Распознать фальшивые доллары дома можно всего за 5 шагов: как отличить подделку

А вот 9 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,72 гривны (-8 копеек);

евро – 50,54 гривны (-36 копеек).

Интересно! Накануне американская валюта три дня подряд обновляла исторические максимумы цены в Украине: 4 марта – 43,45 гривны, 5 марта – 43,71 гривны, 6 марта – 43,80 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 6 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,45 гривны , а продажа – по 43,99 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,80 гривны , а продажа – по 43,98 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,17 гривны, а продажа – по 43,92 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 6 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны , а продажа – по 51,19 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну , а продажа – по 51,25 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,67 гривны, а продажа – по 51,45 гривны.

Что происходит на валютном рынке?

На фоне военной эскалации на Ближнем Востоке доллар медленно укрепляется, тогда как евро – теряет позиции. Уже в начале марта цена европейской валюты составила 1,15 доллара, что является минимальным показателем с ноября 2025 года.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил это следствием ценового шока. Кроме того, потенциальное давление возможно и из-за миграционного кризиса.

И хотя сейчас изменения являются скорее спекуляциями из-за рисков, конфликт привел к существенному подорожанию топлива и газа в Европе, следовательно и к дополнительным расходам.