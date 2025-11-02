Нужно ли обменивать старые 100 долларов?
Поскольку все эти доллары действующие, их необязательно обменивать, сообщает 24 Канал.
Читайте также Более чем на 100 тысяч баррелей в сутки: страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти
Однако, если вы таки решили обменять валюту, нужно учитывать ее состояние:
- в 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота, чтобы упростить идентификацию купюры;
- понятие "значительно изношенная" – актуально до настоящего времени.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– отмечает НБУ.
Обмен банкноты, которая соответствует определенным параметрам и имеет удовлетворительное состояние, осуществляется бесплатно. В то же время, для значительно поврежденной происходит процедура инкассо:
- банк, к которому вы обратились, передает вашу поврежденную банкноту банку-корреспонденту;
- и уже это учреждение осуществляет обмен.
Обратите внимание! Инкассо происходит по тарифам финучреждения.
Что важно знать о долларах?
По статистике НБУ, чаще всего подделывают купюру – 100 долларов. Если вы обнаружили фальшивку, нужно обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования.
Сейчас самый большой номинал для долларовой банкноты – 100. Однако еще в прошлом веке ситуация была совсем другая. Из обращения вывели банкноты: 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов.