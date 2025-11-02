Нужно ли обменивать старые 100 долларов?

Поскольку все эти доллары действующие, их необязательно обменивать, сообщает 24 Канал.

Однако, если вы таки решили обменять валюту, нужно учитывать ее состояние:

в 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота, чтобы упростить идентификацию купюры;

понятие "значительно изношенная" – актуально до настоящего времени.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает НБУ.

Обмен банкноты, которая соответствует определенным параметрам и имеет удовлетворительное состояние, осуществляется бесплатно. В то же время, для значительно поврежденной происходит процедура инкассо:

банк, к которому вы обратились, передает вашу поврежденную банкноту банку-корреспонденту;

и уже это учреждение осуществляет обмен.

Обратите внимание! Инкассо происходит по тарифам финучреждения.

Что важно знать о долларах?