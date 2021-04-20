Популярное в мире приложение для конференций Zoom создало отдельный инвестиционный фонд. Компания намерена поддерживать стартапы и развить свою экосистему. О деталях и цифрах – читайте дальше.

Капитал фонда оценили в 100 миллионов долларов США. Молодые предприниматели могут рассчитывать на капиталовложения в диапазоне от 250 тысяч до 2,5 миллиона долларов.

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Новые возможности

Компания будет инвестировать в стартапы на ранней стадии. Кроме того, стартапы получат доступ к ресурсам Zoom, которые помогут им быстро расти.

Мы ищем компании с жизнеспособным продуктом и желанием развивать экосистему Zoom и вкладываться в нее,

– сообщил представитель компании Колин Борн.

Процесс поиска стартапов руководство фонда будет проводить самостоятельно. Однако, все желающие могут обратиться к ним самостоятельно, подав заявку на сайте.

Технический директор Zoom Брендан Иттельсон добавил, что в рамках их кампании, стартапы имеют шанс получить ценный опыт, а они – возможности для расширения своей экосистемы и создание новых опций. Второй целью фонда является привлечение новых клиентов.

Zoom создал инвестиционный фонд / Фото Pexels

Новые инструменты

Компания имеет несколько инструментов, которые предприниматели новички могут использовать для создания собственных приложений. В частности, в марте текущего года Zoom представил специальный комплект для разработки программного обеспечения также известный как SDK, главная функция которого – интеграция сервиса видеосвязи в свои приложения.

В компании пояснили, что эта опция позволит разработчикам создавать собственные продукты, в которых можно будет ввести в эксплуатацию функции видеосвязи на основе Zoom. Кроме того, с помощью этого инструмента стартапы с легкостью смогут использовать в своих разработках видео и звуковые платформы.