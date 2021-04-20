Популярний у світі додаток для конференцій Zoom створив окремий інвестиційний фонд. Компанія має намір підтримувати стартапи, та розвинути свою екосистему. Про деталі та цифри – читайте далі.

Капітал фонду оцінили у 100 мільйонів доларів США. Молоді підприємці можуть розраховувати на капіталовкладення у діапазоні від 250 тисяч до 2,5 мільйона доларів.

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Нові можливості

Компанія буде інвестувати в стартапи на ранній стадії. Крім того, стартапи отримають доступ до ресурсів Zoom, які допоможуть їм швидко зростати.

Ми шукаємо компанії з життєздатним продуктом та бажанням розвивати екосистему Zoom та вкладатися в неї,

– повідомив представник додатку Колін Борн.

Процес пошуку стартапів керівництво фонду буде проводити самостійно. Проте, всі охочі мають змогу звернутися до них самостійно, подавши заявку на сайті.

Технічний директор Zoom Брендан Іттельсон додав, що у рамках їхньої кампанії, стартапи мають шанс отримати цінний досвід, а вони – можливості для розширення своєї екосистеми та створення нових опції. Другою ціллю фонду є залучення нових клієнтів.

Zoom створив інвестиційний фонд / Фото Pexels

Нові інструменти

Компанія має декілька інструментів, які підприємці-новачки можуть використовувати для створення власних додатків. Зокрема, у березні поточного року Zoom представив спеціальний комплект для розробки програмного забезпечення також відомий як SDK, головна функція якого – інтегрування сервісу відеозв'язку у свої додатки.

У компанії пояснили, що ця опція дозволить розробникам створювати власні продукти, в яких можна буде увести в експлуатацію функції відеозв'язку на основі Zoom. Крім того, за допомогою цього інструменту стартапи з легкістю зможуть використовувати у своїх розробках відео та аудіофункції платформи.

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