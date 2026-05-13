Где на самом деле самые большие запасы золота в Украине
- В Украине есть три основные золотые провинции с потенциалом добычи 3 тысячи тонн золота: Украинский щит, Донбасская золоторудная провинция и Карпатская золотоносная провинция.
- Для более активной добычи золота в Украине нужны значительные инвестиции.
Украина имеет значительные золотые запасы. Этот драгоценный металл не сосредоточен в определенной области. Как показывают исследования, золото можно найти во многих регионах.
Какие запасы золота имеет Украина?
В Украине есть 3 основные золотые провинции. Общий их потенциал – 3 000 тонн, сообщают Госгеонедра.
Однако добыча в Украине остается проблемной. В частности, из-за недостаточной изученности недр. Чтобы добыча в Украине стала более активной, нужны значительные инвестиции. А пока они не осуществляются.
Это сложное и капиталоемкое начинание. Сейчас бизнес больше ориентирован на "быстрые проекты", когда, вложив средства, можно начать добычу за год и начать получать прибыль.
Какой именно потенциал имеют золотые провинции Украины:
- на территории Украинского щита потенциально находится – 2 400 тонн;
- Донбасская золоторудная провинция имеет потенциал – 400 тонн золота;
- Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн золота.
Какие подтвержденные запасы золота в провинциях Украины?
Золотые провинции Украины продолжают изучать. Как указывают "Полезные ископаемые Украины", сейчас ситуация там такая:
- Украинский щит
На территории этой провинции, как считается, находится 75% от всех запасов Украины. Там есть 6 хорошо изученных месторождений:
- Майское месторождение;
- Сергеевское месторождение;
- Клинцовское месторождение;
- месторождения "Золотая Балка";
- месторождение "Широкая Балка";
- Юрьевское месторождение.
Потенциально, здесь есть и другие месторождения. Однако они еще не изучены.
- Донбасская золоторудная провинция
Провинция имеет лишь 10% от всех запасов Украины. Это именно подтвержденное количество. Однако потенциал региона значительно больше.
- Карпатская золотоносная провинция
Всего в этом регионе находится примерно 15% от всех запасов Украины. Именно на территории Карпатской провинции расположены такие месторождения, как:
- Мужиевское;
- Сауляк;
- Береговское.
Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– указывает ресурс.
Какая цена золота на мировом рынке 12 мая 2026 года?
Сегодня золото подешевело на 1%. Стоимость этого металла составила – 4 685,99 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Изменению цены на золото способствует совокупность факторов. В частности, увеличение стоимости нефти, а также вероятность роста уровня инфляции.