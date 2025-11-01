Где самые большие запасы золота в Украине?
В то же время золоторудных районов на территории этих провинций – 6, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".
Самые большие запасы золота следующие:
- Украинский щит
На территории этой провинции есть 6 основных месторождений:
- Сергеевское;
- Клинцовское;
- Майское;
- Юрьевское;
- Золотая Балка;
- Широкая Балка.
Обратите внимание! Речь идет именно о хорошо изученных месторождениях.
- Карпатская золотоносная провинция
Здесь находится почти 15% от общего количества запасов Украины. Самым известным на этой территории является – Мужиевское месторождение.
- Донбасская золоторудная провинция
На территории этой провинции – примерно 10% от общих запасов. Нужно заметить, что это именно те залежи, о которых известно сейчас. Специалисты отмечают необходимость дальнейших исследований, ведь потенциал Украины значительно больше.
Какой Украина имеет потенциал в золоторудной отрасли?
Госгеонедра провели исследования, согласно которым общие прогнозируемые запасы золота в Украине достигают почти 3 тысячи тонн, распределяются эти залежи так:
- "Украинский щит" – 2 400 тонн;
- Донбасская золоторудная провинция – 400 тонн;
- Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.
Заметьте! Речь идет сам о потенциальных залежах.
Как менялась цена золота в октябре?
31 октября стоимость золота составляла – 4 009,24 доллара за унцию. Этот металл несколько подешевел после того, как Трамп и Си договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает Reuters.
В октябре рекорд стоимости золота был установлен 20 числа. Тогда цена за унцию составляла – 4 381,21 доллара.