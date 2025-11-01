Где самые большие запасы золота в Украине?

В то же время золоторудных районов на территории этих провинций – 6, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

Самые большие запасы золота следующие:

Украинский щит

На территории этой провинции есть 6 основных месторождений:

Сергеевское;

Клинцовское;

Майское;

Юрьевское;

Золотая Балка;

Широкая Балка.

Обратите внимание! Речь идет именно о хорошо изученных месторождениях.

Карпатская золотоносная провинция

Здесь находится почти 15% от общего количества запасов Украины. Самым известным на этой территории является – Мужиевское месторождение.

Донбасская золоторудная провинция

На территории этой провинции – примерно 10% от общих запасов. Нужно заметить, что это именно те залежи, о которых известно сейчас. Специалисты отмечают необходимость дальнейших исследований, ведь потенциал Украины значительно больше.

Какой Украина имеет потенциал в золоторудной отрасли?

Госгеонедра провели исследования, согласно которым общие прогнозируемые запасы золота в Украине достигают почти 3 тысячи тонн, распределяются эти залежи так:

"Украинский щит" – 2 400 тонн;

Донбасская золоторудная провинция – 400 тонн;

Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.

Заметьте! Речь идет сам о потенциальных залежах.

