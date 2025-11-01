Где самые большие запасы золота в Украине?

В то же время золоторудных районов на территории этих провинций – 6, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

Самые большие запасы золота следующие:

  • Украинский щит

На территории этой провинции есть 6 основных месторождений:

  • Сергеевское;
  • Клинцовское;
  • Майское;
  • Юрьевское;
  • Золотая Балка;
  • Широкая Балка.

Обратите внимание! Речь идет именно о хорошо изученных месторождениях.

  • Карпатская золотоносная провинция

Здесь находится почти 15% от общего количества запасов Украины. Самым известным на этой территории является – Мужиевское месторождение.

  • Донбасская золоторудная провинция

На территории этой провинции – примерно 10% от общих запасов. Нужно заметить, что это именно те залежи, о которых известно сейчас. Специалисты отмечают необходимость дальнейших исследований, ведь потенциал Украины значительно больше.

Какой Украина имеет потенциал в золоторудной отрасли?

Госгеонедра провели исследования, согласно которым общие прогнозируемые запасы золота в Украине достигают почти 3 тысячи тонн, распределяются эти залежи так:

  • "Украинский щит" – 2 400 тонн;
  • Донбасская золоторудная провинция – 400 тонн;
  • Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.

Заметьте! Речь идет сам о потенциальных залежах.

Как менялась цена золота в октябре?

  • 31 октября стоимость золота составляла – 4 009,24 доллара за унцию. Этот металл несколько подешевел после того, как Трамп и Си договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает Reuters.

  • В октябре рекорд стоимости золота был установлен 20 числа. Тогда цена за унцию составляла – 4 381,21 доллара.