Как изменилась цена на золото?
Спотовая цена на золото выросла на 0,8%. Теперь этот металл стоит – 4 720,42 доллара за унцию, сообщает Reuters.
В течение этой недели золото в целом подорожало на 2,3%. Для понимания, это самый большой показатель, начиная с 30 марта.
В свою очередь, фьючерсы на золото в США с поставкой в июне выросли на 0,4%. Теперь их цена – 4 729,80 долларов за унцию.
Что влияет на стоимость золота сейчас?
Положительная оценка будущей сделки между Ираном и США, помогла уменьшить опасения, относительно высокого уровня инфляции. Ведь это могло привести к росту процентных ставок.
Обратите внимание! Нужно понимать, что золото считается безопасным и недоходным активом. Этот металл может испытывать давление именно из-за роста процентных ставок.
Не стоит отбрасывать влияние войны на Ближнем Востоке на стоимость золота. Сейчас рынок ждет, что Иран и США таки заключат мирное соглашение. Ведь Трамп заявил, что режим прекращения огня продолжается, сообщает BBC.
Рынок уже учитывает мирное соглашение между США и Ираном, которое еще не подписано или не согласовано. Поэтому мы видим определенную уверенность на рынке драгоценных металлов,
– указывает независимый аналитик Росс Норман.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
- Спотовая стоимость серебра выросла на 2,3%. Этот металл теперь стоит – 80,31 доллара за унцию.
- Платина подорожала на 1,5%. Теперь этот металл имеет цену – 2 051, 31 доллара за унцию.
- Палладий, в свою очередь, вырос на 1,5%. Такой металл имеет цену – 1 503,77 доллара за унцию.
Какие еще факторы влияют на рынок металлов сейчас?
Цены на нефть должны были упасть еще больше на этой неделе. Однако из-за атаки США на Иран, тенденции откорректировались. Ведь рост напряжения усилил вероятность, что Ормузский пролив и в дальнейшем будет находиться закрытым.
К тому же рынки ожидают публикации ежемесячного отчета о занятости в США. Именно эта информация укажет на позицию ФРС.