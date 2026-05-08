Как изменилась цена на золото?

Спотовая цена на золото выросла на 0,8%. Теперь этот металл стоит – 4 720,42 доллара за унцию, сообщает Reuters.

В течение этой недели золото в целом подорожало на 2,3%. Для понимания, это самый большой показатель, начиная с 30 марта.

В свою очередь, фьючерсы на золото в США с поставкой в июне выросли на 0,4%. Теперь их цена – 4 729,80 долларов за унцию.

Что влияет на стоимость золота сейчас?

Положительная оценка будущей сделки между Ираном и США, помогла уменьшить опасения, относительно высокого уровня инфляции. Ведь это могло привести к росту процентных ставок.

Обратите внимание! Нужно понимать, что золото считается безопасным и недоходным активом. Этот металл может испытывать давление именно из-за роста процентных ставок.

Не стоит отбрасывать влияние войны на Ближнем Востоке на стоимость золота. Сейчас рынок ждет, что Иран и США таки заключат мирное соглашение. Ведь Трамп заявил, что режим прекращения огня продолжается, сообщает BBC.

Рынок уже учитывает мирное соглашение между США и Ираном, которое еще не подписано или не согласовано. Поэтому мы видим определенную уверенность на рынке драгоценных металлов,

– указывает независимый аналитик Росс Норман.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?

Спотовая стоимость серебра выросла на 2,3%. Этот металл теперь стоит – 80,31 доллара за унцию.

Платина подорожала на 1,5%. Теперь этот металл имеет цену – 2 051, 31 доллара за унцию.

Палладий, в свою очередь, вырос на 1,5%. Такой металл имеет цену – 1 503,77 доллара за унцию.

Какие еще факторы влияют на рынок металлов сейчас?