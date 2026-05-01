Россия продает резервы, которые собирала в течение 20 лет

Россия активно скупала золото в течение почти 20 лет. Сейчас же она реализует этот ценный металл. Фактически, таким образом Кремль хочет покрыть бюджетный дефицит.

Сколько золота продал российский Центробанк?

Как показывает статистика, в I квартале 2026 года российский Центробанк реализовал почти 21,8 тонны золота из резервов, сообщает СВРУ.

Для понимания, из-за этого запас страны сократился до 2 305 тонн. Кремль активно продолжает реализовывать указанный металл, чтобы перекрыть значительный бюджетный дефицит.

При текущих темпах: около 7 тонн в месяц, в 2026 году Россия может продать от 80 до 90 тонн золота. Бюджетный манёвр сужается, а сам факт перехода к продажам фиксирует то, о чем Москва хотела бы молчать – финансовая устойчивость системы исчезла,

– указывает украинская разведка.

Заметим, переход от накопления к распродаже произошел не так давно. Он начался примерно в ноябре 2025 года.

Тогда российский Центробанк начал реализовывать золото именно среди внутренних покупателей:

банков;

государственных компаний;

и некоторых инвестиционных компаний.

Интересно, что полученные от реализации золота средства, конвертировались не в доллары. Преимущественно они переводились именно в юани.

В начале 2026 нефтегазовые доходы России просели, тогда как военные и социальные расходы никуда не исчезли. Внешнее долговое финансирование недоступно, внутренний долг и без того растет. В этих условиях Кремль делает единственное, что осталось: тянет из кубишки, которую собирал два десятилетия,

– отмечает разведка.

Какова ситуация на внутреннем рынке России?

В марте внутренние торги золотом в России достигли – 42,6 тонны. Для понимания, это в 3,5 раза больше чем в аналогичный период 2025, сообщает The Moscow Times.

Весомая часть этих операций – своп-сделки. То есть, золото отдается под залог для краткосрочной ликвидности. Это еще раз подчеркивает роль золота, как инструмента для перекрытия бюджетного дефицита.

Как Россия формировала свой золотой запас?