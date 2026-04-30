Как отреагировал ОПЕК+ на выход ОАЭ?
Именно Москва считает, что ситуация с ценами будет стабильной, сообщает "Интерфакс"
В текущей ситуации какая может быть ценовая война, когда находится на рынке дефицит. Поэтому мы видим, что продолжается более глубокий кризис в отрасли. Большое количество нефти сейчас не поступает на рынок, и спрос существенно выше предложения. Сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических трудностей серьезные, из-за ситуации на Ближнем Востоке,
– сказал вице-премьер-министр России Александр Новак.
Новак также указал, что Россия и Саудовская Аравия еще не обсуждали решение ОАЭ покинуть ОПЕК+. А Россия пока выход из организации не планирует.
Какие реальные последствия для ОПЕК из-за выхода ОАЭ?
Выход ОАЭ из ОПЕК запланирован на 1 мая. После того как стало известно об этом решении, встал вопрос о будущем группы. В частности, сможет ли альянс в дальнейшем "управлять" стоимостью нефти, благодаря корректировке поставок, сообщает Bloomberg.
Сейчас известно, что ОПЕК+ уже планирует увеличить квоты на добычу нефти. Соответствующее заседание состоится в воскресенье.
Важно! Сейчас существует значительная вероятность, что теперь в ОПЕК возникнут проблемы именно на фоне борьбы за место, которое занимали ОАЭ.
Почему ОАЭ выходят из ОПЕК?
ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и расширенной версии этой организации ОПЕК+ вследствие совокупности причин. В частности, того, что квоты на добычу нефти ограничивали возможности ОАЭ.
ОАЭ и Саудовская Аравия довольно давно испытывают напряжение в отношениях. Ситуация между этими государствами обостренная. Они в течение долгого времени боролись за место основного энергетического хаба региона.
ОАЭ это не первая страна, покинувшая ОПЕК+. В частности, Ангола покинула эту группу в 2024 году. Эквадор вышел из организации в 2020, Катар – 2019.