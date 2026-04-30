Как отреагировал ОПЕК+ на выход ОАЭ?

Именно Москва считает, что ситуация с ценами будет стабильной, сообщает "Интерфакс"

В текущей ситуации какая может быть ценовая война, когда находится на рынке дефицит. Поэтому мы видим, что продолжается более глубокий кризис в отрасли. Большое количество нефти сейчас не поступает на рынок, и спрос существенно выше предложения. Сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических трудностей серьезные, из-за ситуации на Ближнем Востоке,

– сказал вице-премьер-министр России Александр Новак.

Новак также указал, что Россия и Саудовская Аравия еще не обсуждали решение ОАЭ покинуть ОПЕК+. А Россия пока выход из организации не планирует.

Какие реальные последствия для ОПЕК из-за выхода ОАЭ?

Выход ОАЭ из ОПЕК запланирован на 1 мая. После того как стало известно об этом решении, встал вопрос о будущем группы. В частности, сможет ли альянс в дальнейшем "управлять" стоимостью нефти, благодаря корректировке поставок, сообщает Bloomberg.

Сейчас известно, что ОПЕК+ уже планирует увеличить квоты на добычу нефти. Соответствующее заседание состоится в воскресенье.

Важно! Сейчас существует значительная вероятность, что теперь в ОПЕК возникнут проблемы именно на фоне борьбы за место, которое занимали ОАЭ.

Почему ОАЭ выходят из ОПЕК?