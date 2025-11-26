Что происходит в российской экономике сейчас?

Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 должен достичь почти 6 триллионов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

За первые 9 месяцев 2025 года бюджеты 56 российских регионов показали дефицит суммарно – 169,2 миллиарда рублей. Для сравнения, прошлом году они имели профицит – 849,1 миллиарда рублей.

Высокая ключевая ставка, давление на экспортеров и сокращение бюджетного импульса способствуют формированию в России инвестиционной паузы, что грозит экспансией на российский рынок инвесторов из дружественных стран, пожаловался глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,

– отмечает разведка.

Справка: Денежная эмиссия – выпуск в обращение новых денег. Таким правом обладает исключительно Центробанк страны.

Почему в России растет дефицит бюджета?

В России стремительно растет дефицит бюджета из-за высоких расходов на войну, санкций и других ограничений. Сейчас российские власти ищут пути пополнения бюджета.

В частности, недавно разведка сообщила о том, что российское правительство расширило основания для изъятия активов россиян. Например, теперь такое может произойти, если:

лицо опубликовало фейковую информацию (или данные, которые признаны фейковыми) о российской армии;

человека признали дезертиром;

лицо было участником организаций, которые признаны "нежелательными" и так далее.

Как еще Россия планирует уменьшать дефицит бюджета?