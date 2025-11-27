Как изменилась стоимость золота 27 ноября?

Спотовая цена золота сегодня упала на 0,2% и достигла – 4 156,89 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Для сравнения, 20 октября золото установило ценовой рекорд. Тогда оно достигло – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters. Нынешняя цена золота на 5% ниже указанного максимума.

Обратите внимание! Сейчас ключевым уровнем золота считают цену – 4 000 долларов за унцию. Однако, вероятно, что до конца года оно вырастет до 4 200 долларов за унцию.

Факторы, которые мы видим в пользу рынка золота, остаются преимущественно неизменными, включая замедление роста США, что приводит к снижению процентных ставок и ослабление доллара США, устойчивый спрос на безопасные активы и продолжение активных покупок центральным банком,

– отметил аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Заметим, что сейчас рынок ожидает возможного снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Аналитики расходятся во мнениях, произойдет ли это. Однако на этой неделе ожидания усилились на фоне комментариев представителей ФРС.

Вероятность снижения сейчас такова:

на этой неделе она составляет – 85%;

а еще на прошлой, это значение было ощутимо меньше и составляло – 30%.

Важно! Нужно понимать, что золото "чувствует" себя очень хорошо, именно в условиях низких процентных ставок.

Как изменилась стоимость других драгоценных металлов в конце ноября?