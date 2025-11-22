Какую сумму удастся выручить за золотой лом?

Сегодня цена золотого лома несколько ниже, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 21 ноября, регулятор устанавливал такую закупочную стоимость лома:

для изделия с 333 пробой, цена – 1 804,42 гривны за грамм

если указано 375 пробу – 2 032,01 гривны за грамм;

500 пробу – 2 709,34 гривны за грамм;

583 пробу – 3 159,09 гривны за грамм;

585 пробу – 3 169,93 гривны за грамм;

750 пробу – 4 064,01 гривны за грамм;

900 пробу – 4 876,81 гривны за грамм;

999 пробу – 5 413,26 гривны за грамм.

Важно! Чтобы понять сколько чистого металла в сплаве, нужно пробу разделить на 10. Например, если на изделии указано 585, там 58,5% золота.

Какая цена банковского металла?

Стоимость банковского металла зависит от категории. Сейчас закупочные цены, по данным НБУ, следующие:

банковское золото наивысшего качества имеет цену – 5 473,41 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 456,99 гривны за грамм;

золото, не отвечающее требованиям по качеству банковских металлов – 5 418,68 гривны за грамм.

Что еще важно знать о золоте сейчас?