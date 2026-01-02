Цены нестабильны: сколько на самом деле можно получить за грамм золотого лома

Сегодня золото на мировом рынке несколько подорожало. Особенно заметны изменения на фоне падения в среду. В то же время этот металл не восстановился до рекордного значения, зафиксированного в конце декабря 2025 года.

Сколько стоит золото в ломе сейчас?

Стоимость золота в ломе также зависит от пробы, пишет 24 Канал.

Проба показывает сколько чистого металла в сплаве. Чтобы определить этот процент, необходимо:

указанное на изделии значение разделить на 10;

тогда получаем процент чистого металла в сплаве, все остальное это примеси.

То есть, например, если на изделии зафиксировано 585 пробу, там 58,5% чистого золота. А остаток – это другие металлы.

Закупочные цены на золотой лом, как сообщает Нацбанк, сегодня такие:

если на изделии указано 333 пробу – 1 906,26 гривны за грамм;

375 пробу – 2 146,68 гривны за грамм;

500 пробу – 2 862,25 гривны за грамм;

583 пробу – 3 337,38 гривны за грамм;

585 пробу – 3 348,83 гривны за грамм;

750 пробу – 4 293,37 гривны за грамм;

900 пробу – 5 152,04 гривны за грамм;

999 пробу – 5 718,77 гривны за грамм.

Как изменилась стоимость банковского золота 2 января 2026 года?

Стоимость банковского золота несколько снизилась. Закупочные цены на этот металл такие, сообщает НБУ:

золото наивысшего качества, то есть самое чистое, имеет цену – 5 782,31 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, стоит – 5 764,96 гривны за грамм;

золото, не соответствующее требованиям по качеству банковских металлов – 5 724,49 гривны за грамм.

Какая стоимость золота сегодня?

2 января 2026 года золото подорожало на 1,5%. Теперь этот металл имеет цену – 4 378,75 доллара за унцию.

Рекордное ценовое значение для золота было установлено 26 декабря. Именно во время указанной сессии этот металл достиг стоимости – 4 549,71 доллара за унцию.

Обратите внимание! Аналитики ожидают, что золото в этом году вырастет до 5 тысяч долларов за унцию.