Что происходило с курсом доллара в 2025 году?
В течение 2025 года американская валюта теряла позиции по отношению к большинству мировых валют, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Уменьшение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками бросило тень на рынки в прошлом году, что привело к резкому росту большинства основных валют относительно доллара, за исключением японской иены,
– отмечает издание.
Значительное давление на доллар оказали:
- опасения, относительно бюджетного дефицита в США;
- беспокойство, относительно независимости ФРС;
- риски, касающиеся возникновения глобальной торговой войны.
Важно! Считается, что эти факторы риска будут актуальны и в 2026 году.
Как изменился курс доллара 2 января 2026 года?
Именно 2 января стало первым торговым днем. Валюта зафиксирована на уровне
- евро – 1,1752 доллара (по итогам прошлого года рост достиг 13,5%);
- фунт стерлингов – 1,3473 доллара (в 2025 году эта валюта "добавила" 7,7%).
Обратите внимание! Рост евро и фунта, относительно доллара в 2025 году был самым стремительным с 2017 года.
Рынки Японии и Китая были закрыты в пятницу, что привело к незначительному объему торгов и незначительному изменению цен,
– указало издание.
Какая ситуация с индексом доллара сейчас?
Индекс доллара показывает курс американской валюты относительно 6 основных валют. В 2025 году он снизился на 9,4%.
По состоянию на сегодня этот индекс – 98,46, сообщает investing.com.
Какой индекс доллара 2 января 2026 года / Скриншот сервиса investing.com
Какой курс доллара в Украине сейчас?
Курс доллара в Украине остается стабильным. Резких колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается. По состоянию на 31 декабря, официальный курс доллара составлял 42,39 гривны.
1 января официальный курс доллара составлял – 42,35 гривны за доллар. А уже 2 января он несколько снизился, до – 42,17 гривны за доллар.