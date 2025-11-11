К чему приведет повышение НДС в России?
Это повышение налогов не приведет к уменьшению дефицита бюджета России, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Обратите внимание! Согласно оценкам, доходы от НДС в 2026 году станут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидает Минфин России.
Более того, рост налогов приведет к:
- уменьшению уровня внутреннего спроса, это сократит поступления от акцизов и пошлин;
- снижению прибыли предприятий из-за более высоких цен;
- усилению инфляционного давления;
- Центробанк России будет вынужден держать высокую учетную ставку еще как минимум несколько кварталов;
- потери части доходов в регионах и так далее.
Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,
– отмечает разведка.
Заметим, что НДС 22% – один из самых высоких в мире. Больший показатель, в частности, в Венгрии, там налог составляет – 27%.
Что важно знать о состоянии экономики России сейчас?
Сальдированная прибыль предприятий России за первые 8 месяцев 2025 года упала на 8,3%, сообщает разведка. В то же время российские банки фиксируют увеличение количества проблемных заемщиков среди юридических лиц.
Россия приняла бюджет на 2026 год с большим дефицитом. Всего на следующий год "не хватает" 54,6 миллиарда долларов.