Золото летит вверх: сколько сегодня можно получить за золотой лом

За сегодняшнюю сессию золото установило новый рекорд. Такой цены металла еще не было в истории. Изменение тенденций повлияло и на стоимость лома.

Какая стоимость золотого лома 22 декабря 2025 года?

Цена на золотой лом зависит также и от пробы, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание! С помощью пробы можно понять долю чистого металла в составе. Для этого необходимо указанное значение разделить на 10. Например, если на золотом изделии написано 750, там – 75% чистого золота, а остальное – примеси.

Закупочные цены на золотой лом, по данным НБУ, сегодня такие:

для изделий, имеющих 333 пробу – 1 917,64 гривны за грамм;

имеющих 375 пробу – 2 159,51 гривны за грамм;

500 пробу – 2 879,35 гривны за грамм;

583 пробу – 3 357,32 гривны за грамм;

585 пробу – 3 368,83 гривны за грамм;

750 пробу – 4 319,02 гривны за грамм;

900 пробу – 5 182,82 гривны за грамм;

999 пробу – 5 752,93 гривны за грамм.

Как изменились цены на банковское золото 22 декабря?

Закупочные цены на банковский металл тоже откорректировали. Как сообщает Нацбанк, сегодня они такие:

5 816,86 гривны за грамм – это цена банковского золота высшей категории;

5 799,41 гривны за грамм – стоимость золота, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 758,69 гривны за грамм – цена золота, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.

Какая цена золота на мировом рынке сегодня?