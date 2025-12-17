Почему растет количество танкеров возле Китая?

Такая ситуация возникла из-за того, что индийские покупатели ограничили закупки российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Серебро устанавливает рекорд, а золото летит вверх: как изменились цены на металл сегодня

Как показывают данные Kpler, сейчас ситуация с танкерами такова:

по состоянию на сегодня, как минимум 5 судов простаивают в Желтом море;

на этих судах находится примерно – 3,4 миллиона баррелей нефти – это самый высокий уровень именно для марки Urals в этом регионе за последние 5 лет.

Накопление нефти марки Urals у побережья Китая – это уникальная ситуация, которая привлекла внимание нефтетрейдеров во всем мире. Это объясняется тем, что китайские нефтеперерабатывающие заводы не являются типичными покупателями этой марки, загружаемой в отдаленных западных портах, отдавая предпочтение российской сырой нефти,

– отмечает издание.

Речь идет о российской сырой нефти именно с восточных терминалов. Это удобно для китайских покупателей, в частности, из-за небольшого расстояния.

Интересно! Сейчас неизвестно продана ли эта накопленная нефть.

Почему Индия ограничивает закупки российской нефти?