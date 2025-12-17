Почему растет количество танкеров возле Китая?
Такая ситуация возникла из-за того, что индийские покупатели ограничили закупки российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как показывают данные Kpler, сейчас ситуация с танкерами такова:
- по состоянию на сегодня, как минимум 5 судов простаивают в Желтом море;
- на этих судах находится примерно – 3,4 миллиона баррелей нефти – это самый высокий уровень именно для марки Urals в этом регионе за последние 5 лет.
Накопление нефти марки Urals у побережья Китая – это уникальная ситуация, которая привлекла внимание нефтетрейдеров во всем мире. Это объясняется тем, что китайские нефтеперерабатывающие заводы не являются типичными покупателями этой марки, загружаемой в отдаленных западных портах, отдавая предпочтение российской сырой нефти,
– отмечает издание.
Речь идет о российской сырой нефти именно с восточных терминалов. Это удобно для китайских покупателей, в частности, из-за небольшого расстояния.
Интересно! Сейчас неизвестно продана ли эта накопленная нефть.
Почему Индия ограничивает закупки российской нефти?
Индия решила сократить закупки российской нефти из-за санкций. Речь идет об ограничениях США против "Роснефти" и "Лукойла". В результате действия этих санкций, индийские покупатели начали искать альтернативу нефти из России.
Для понимания, импорт российской нефти Индией в декабре составит 800 тысяч баррелей в день. В июне это количество составляло – 2 миллиона баррелей в день. Как известно, сейчас Москва начала искать новых покупателей для своей нефти.
Трамп вводил эти санкции, чтобы напугать Путина и принудить его к миру. Однако российский лидер высмеял такие ограничения. Впоследствии к этим санкциям присоединился и Евросоюз.