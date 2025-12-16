Как изменились цены на золото 16 декабря?

Сегодня спотовая стоимость золота упала на – 0,3%. Сейчас цена этого металла – 4 290,33 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Мы находимся вплотную к прежнему максимуму около 4 380 долларов, который наблюдался с середины октября. Поэтому рынок, по сути, спрашивает, достаточно ли уверенности, чтобы пробить выше, или это уровень, на котором импульс начинает угасать,

– сказал руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

Заметим, что в декабре ставка ФРС была снижена на 25 базисных пунктов. В январе таких изменений пока не предвидится.

Обратите внимание! Согласно инструменту FedWatch от CME, вероятность, что ФРС не изменит ставку в январе равна – 76%.

Сейчас на стоимость золота влияют следующие обстоятельства:

ожидается публикация данных о заявках на пособие по безработице в США;

информация, по индексу личных потребительских расходов.

Что происходит с ценой на серебро сегодня?

Спотовая стоимость серебра сегодня также снизилась на – 1,4%. Цена этого металла упала до 63,03 доллара за унцию.

Для понимания, максимум цены серебра в 2025 году был достигнут в пятницу. Тогда одна унция стоила 64,65 доллара, сообщает Reuters.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер заявил, что серебро сохраняет бычий подтекст, поскольку промышленный спрос не показывает признаков снижения после роста на 121% в этом году, обусловленного устойчивым промышленным и инвестиционным спросом и сокращением запасов,

– говорится в сообщении издания.

Как изменились цены других драгоценных металлов 16 декабря 2025 года?

Стоимость платины 16 декабря выросла на 1,3%. Теперь этот металл стоит – 1 806,46 доллара за унцию.

Палладий также подорожал сегодня. Он вырос в цене на 1%. Сейчас металл имеет стоимость – 1 582,68 доллара за унцию.

Интересно! Золото за 2025 год выросло в цене на более чем 64%.