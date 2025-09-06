Какие банкноты не печатает НБУ в 2025?
С начала 2024 и до 25 августа 2025 года не осуществлялась печать новых банкнот номиналом 100 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.
Также НБУ перестал печатать новые 200-гривневые банкноты после начала 2023 года. Отметим, что до этого регулятор довольно активно выпускал купюры с таким номиналом.
В последние годы было напечатано:
- 100-гривневые купюры – в 2021 году ориентировочно 240 миллионов штук, в 2022 – 2023 годах – примерно по 25 миллионов купюр ежегодно;
- 200-гривневые – в 2021 году было напечатано ориентировочно 110 миллионов купюр, в 2022 – примерно 370 миллионов штук.
Планирует ли НБУ выпуск новых банкнот?
В 2025 году НБУ больше всего напечатал:
- купюр номиналом 500 гривен, всего – почти 200 миллионов штук;
- банкнот номиналом 1000 гривен – примерно 173 миллиона штук.
Также регулятор почти не прекращал печать купюр номиналом 50 гривен:
- в 2022 году таких банкнот было напечатано – примерно 80 миллионов штук;
- в 2023 году была пауза, НБУ прекратил печать таких купюр;
- в 2024 году – 60 миллионов штук;
- в 2025 году – 80 миллионов штук.
Заметим, что регулятор также активно осуществляет чеканку новых монет в 2025:
- номиналом 5 гривен – всего почти 60 миллионов копеек;
- 10 гривен – 57 миллионов штук;
- монет 50 копеек было выпущено – 10 миллионов штук.
Обратите внимание! При необходимости, НБУ может выпустить в обращение ранее напечатанные банкноты номиналом 100 и 200 гривен.
Что происходит с украинской валютой сейчас?
НБУ вывел из обращения определенныее купюры и монеты. В частности, некоторые копейки уже нельзя использовать при расчетах. Однако, это не означает, что вы теряете эти средства. К примеру, сейчас НБУ предоставляет возможность обмена монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копейки.
Гривна "защищена" различными защитными элементами. Их можно увидеть, рассмотрев купюры под под светом.
Мошенники активно подделывают различную валюту. В том числе и гривну. При подозрении на подделку, нужно быстро реагировать. Чтобы получить экспертную оценку, обратитесь в банк.