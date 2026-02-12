Сколько стоит золотой лом сегодня?

Проба указывает на долю чистого металла в составе сплава. Определить этот показатель легко.

Для этого необходимо пробу разделить на 10. Таким образом вы определите процент.

Рассмотрим на примере, где изделие имеет 750 пробу. Получится, что в его составе – 75% чистого золота и 25% – примеси.

По данным НБУ, сегодня за золото в ломе, в зависимости от пробы, можно получить:

за изделия, имеющие 333 пробу – 2 293,40 гривны за грамм;

375 пробу – 2 582,66 гривны за грамм;

500 пробу – 3 443,55 гривны за грамм;

583 пробу – 4 015,17 гривны за грамм;

585 пробу – 4 028,95 гривны за грамм;

750 пробу – 5 165,32 гривны за грамм;

900 пробу – 6 198,38 гривны за грамм;

999 пробу – 6 880,20 гривны за грамм.

Как изменились закупочные цены на банковское золото?

Закупочные цены на банковское золото были скорректированы. Сейчас, в зависимости от качества металла, расценки следующие:

6 956,66 гривны за грамм – цена за банковское золото высшей категории;

6 935,79 гривны за грамм – стоимость металла, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

6 887,09 гривны за грамм – золото, не отвечающее требованиям по качеству банковских металлов, сообщает НБУ.

Сколько сегодня стоит золото на мировом рынке?