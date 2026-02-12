Сколько стоит золотой лом сегодня?
Проба указывает на долю чистого металла в составе сплава. Определить этот показатель легко.
Для этого необходимо пробу разделить на 10. Таким образом вы определите процент.
Рассмотрим на примере, где изделие имеет 750 пробу. Получится, что в его составе – 75% чистого золота и 25% – примеси.
По данным НБУ, сегодня за золото в ломе, в зависимости от пробы, можно получить:
- за изделия, имеющие 333 пробу – 2 293,40 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 582,66 гривны за грамм;
- 500 пробу – 3 443,55 гривны за грамм;
- 583 пробу – 4 015,17 гривны за грамм;
- 585 пробу – 4 028,95 гривны за грамм;
- 750 пробу – 5 165,32 гривны за грамм;
- 900 пробу – 6 198,38 гривны за грамм;
- 999 пробу – 6 880,20 гривны за грамм.
Как изменились закупочные цены на банковское золото?
Закупочные цены на банковское золото были скорректированы. Сейчас, в зависимости от качества металла, расценки следующие:
- 6 956,66 гривны за грамм – цена за банковское золото высшей категории;
- 6 935,79 гривны за грамм – стоимость металла, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;
- 6 887,09 гривны за грамм – золото, не отвечающее требованиям по качеству банковских металлов, сообщает НБУ.
Сколько сегодня стоит золото на мировом рынке?
Как указывает Reuters, цена золота сегодня несколько упала. Она снизилась на фоне уменьшения вероятности снижения ставки ФРС в ближайшее время. Такая ситуация стала следствием того, что данные о занятости в США оказались сильнее, чем ожидалось.
Цена этого металла упала на 0,3% за сессию. Его стоимость сейчас – 5 064,29 доллара за унцию.