Какую сумму удастся получить за золото в ломе сегодня
- Цена золотого лома зависит от пробы, с 333 пробой это 1 949,27 гривны за грамм, а с 999 пробой – 5 847,82 гривны за грамм (по состоянию на 5 января).
- Закупочные цены на банковское золото варьируются от 5 853,67 до 5 912,80 гривны за грамм, в зависимости от качества (по состоянию на 5 января).
Сегодня цена золота на мировом рынке выросла. Этому, в частности, способствовала ситуация в Венесуэле. Речь идет о захвате президента Мадуро силами США, который произошел 3 января 2026 года.
Какова стоимость золотого лома?
Цена золотого лома зависит от тенденций на мировом рынке. Также важную роль играет проба, сообщает 24 Канал.
Как сообщает НБУ, закупочные цены на золото в ломе, по состоянию на 5 января, были такие:
- если изделие имеет 333 пробу, цена составляет – 1 949,27 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 195,13 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 926,84 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 412,69 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 424,40 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 390,25 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 268,30 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 847,82 гривны за грамм.
Заметим, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить этот процент, необходимо:
- указанное на изделии значение разделить на 10;
- это процент чистого металла в сплаве, а остаток – примеси.
Как изменилась цена банковского металла 5 января?
Стоимость банковского металла зависит от его качества. Закупочные цены 5 января, как сообщает Нацбанк, таковы:
- золото высшей категории стоит – 5 912,80 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 895,06 гривны за грамм;
- металл, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 853,67 гривны за грамм.
Как изменились цены на золото?
Золото 5 января выросло на 2,4%. Цена этого металла достигла – 4 433,29 доллара за унцию. Это увеличение произошло на фоне геополитической нестабильности в мире.
В 2025 году золото рекордно выросло в цене 26 декабря. Тогда одна унция стоила – 4 549,71 доллара. Всего в прошлом году золото выросло в цене на 64%.