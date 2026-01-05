Как выросла стоимость золота 5 января?

Стоимость золота выросла на более чем 2%. Сейчас цена этого металла достигла недельного максимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Спотовая стоимость золота увеличилась на 2,4%. Цена этого металла сегодня достигла – 4 433,29 доллара за унцию. Для сравнения, максимум золота в 2025 году был установлен в декабре, он составил – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Почему сейчас растет цена на золото:

рост вероятности дальнейшего снижения ставки ФРС (инвесторы считают, что в 2026 этот показатель могут снизить дважды);

вырос спрос на безопасные активы из-за геополитической нестабильности;

ожидание эскалации конфликта между США и Венесуэлой

Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам, что может приказать осуществить еще один удар, если Венесуэла не будет сотрудничать с американскими усилиями по открытию нефтяной промышленности и прекращения наркоторговли. Он также предположил, что Колумбия и Мексика могут столкнуться с военными действиями, если не уменьшат поток нелегальных наркотиков,

– указало издание.

Интересно! За 2025 год серебро выросло в цене на 64%. Это самый большой годовой рост, начиная с 1979 года. Этому, в частности, способствовало снижение ставки ФРС.

Что происходит с ценой на серебро?

Серебро выросло в цене на 4,9%. Цена этого металла составила – 76,18 доллара за унцию.

Серебро выросло на 147% в прошлом году, что обусловлено его признанием критически важным минералом США, устойчивым дефицитом поставок и растущим спросом инвесторов и промышленности,

– отмечает издание.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы 5 января 2026 года?