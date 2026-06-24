Что происходит с ценами на золото

В ходе торгов золото подешевело на 2,9% — до 3 999,90 долларов за унцию, продолжив падение вторую сессию подряд, о чем пишет Bloomberg.

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В течение последних трех лет металл демонстрировал двузначные темпы роста каждый год. Его цена более чем удвоилась благодаря активным закупкам со стороны центральных банков, инвестиционных фондов и розничных инвесторов.

Однако импульс был утрачен в конце января, вскоре после того, как золото достигло исторического максимума — примерно 5 600 долларов за унцию. К июню цена опустилась более чем на 20% от пика.

За последнюю неделю несколько крупных банков понизили свои прогнозы по золоту. Например, Goldman Sachs снизил свой прогноз на 500 долларов и теперь ожидает, что к концу года золото будет стоить 4 900 долларов за унцию.

А в Китае золото торгуется с дисконтом по отношению к ценам на бирже Comex в Нью-Йорке. То есть импорт также вряд ли станет источником поддержки для рынка. Но одним из немногих положительных факторов остается устойчивый спрос со стороны центральных банков.

Таким образом, рост цен на энергоносители вследствие войны в Иране усилил инфляцию. А это уже повысило вероятность повышения ставок. Так золото и стало менее привлекательным для покупателей.

Что еще стоит знать о золоте

Напомним, что цены на золото во вторник, 23 июня, упали почти на 2%. Спотовое золото подешевело на 1,8% — до 4 116,07 доллара за унцию.

В то же время еще на прошлой неделе стоимость золота росла. Она увеличилась до 4 334,48 доллара за унцию.