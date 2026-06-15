Как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на стоимость золота?
США и Иран достигли предварительного соглашения, сообщает Reuters.
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Это соглашение уже привело к тому, что:
- цены на нефть упали;
- ослабли опасения, что ставки ФРС могут вырасти.
Между Ираном и США будет действовать перемирие в течение 60 дней. В течение этого периода стороны должны согласовать ряд важных вопросов. В частности, ядерную программу Ирана.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Участники рынка не учитывают повышение ставок из-за снижения цен на нефть, что поднимает цену на желтый металл. В ближайшей перспективе я ожидаю некоторой консолидации, пока мы не получим определенных разъяснений от ФРС позже на этой неделе,
– сообщает аналитик UBS Джованни Стауново.
Нужно понимать, что на золото сильно повлияла ситуация на Ближнем Востоке. Этот металл находился под давлением с начала американо-израильской войны против Ирана.
Важную роль сыграло и падение доллара. Он снизился до 10-дневного минимума. Соответственно, слитки в долларах стали более доступными для владельцев других валют.
Отметим, что золото теряет привлекательность в условиях высоких процентных ставок. Ведь растет стоимость содержания такого недоходного актива.
Инвесторы сейчас с нетерпением ждут заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики на этой неделе, которое впервые возглавляет новый председатель ФРС Кевин Ворш, на котором, как ожидается, ставки останутся неизменными,
– отмечает издание.
Каковы цены на золото 15 июня 2026 года?
Цена на золото выросла на 2,7%. Она увеличилась до 4 334,48 доллара за унцию.
В то же время фьючерсы на золото в США с поставкой в августе выросли на 2,8%. Они повысились до 4 355,30 доллара.
Как изменились цены на другие металлы 15 июня 2026 года?
Спотовая стоимость серебра увеличилась на 3,7%. Этот металл достиг – 70,51 доллара за унцию.
Платина выросла на 3,4%. Теперь она стоит – 1 776,83 доллара за унцию.
Палладий вырос в цене на 4,4%. Он подорожал до 1 339,76 доллара.