Що відбувається з цінами на золото

Під час торгів золото дешевшало на 2,9% – до 3 999,90 доларів за унцію, продовживши падіння другу сесію поспіль, про що пише Bloomberg.

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Упродовж останніх трьох років метал демонстрував двозначні темпи зростання щороку. Його ціна більш ніж подвоїлася завдяки активним закупівлям з боку центральних банків, інвестиційних фондів та роздрібних інвесторів.

Однак імпульс був втрачений наприкінці січня, невдовзі після того, як золото досягло історичного максимуму – приблизно 5 600 доларів за унцію. До червня ціна опустилася більш ніж на 20% від піка.

За останній тиждень кілька великих банків знизили свої прогнози щодо золота. Наприклад, Goldman Sachs скоротив свій прогноз на 500 доларів та тепер очікує, що до кінця року золото коштуватиме 4 900 доларів за унцію.

А у Китаї золото торгується з дисконтом до цін на біржі Comex у Нью-Йорку. Тобто імпорт також навряд чи стане джерелом підтримки для ринку. Але одним із небагатьох позитивних факторів залишається стійкий попит з боку центральних банків.

Таким чином, зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Ірані посилило інфляцію. А це вже підвищило імовірність підняття ставок. Так золото і стало менш привабливим для покупців.

Що ще варто знати про золото

Нагадаємо, що ціни на золото у вівторок, 23 червня, впали майже на 2%. Спотове золото подешевшало на 1,8% – до 4 116,07 долара за унцію.

Водночас ще минулого тижня вартість золота зростала. Вона збільшилась до 4 334,48 долара за унцію.