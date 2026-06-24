Що відбувається з цінами на золото
Під час торгів золото дешевшало на 2,9% – до 3 999,90 доларів за унцію, продовживши падіння другу сесію поспіль, про що пише Bloomberg.
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Упродовж останніх трьох років метал демонстрував двозначні темпи зростання щороку. Його ціна більш ніж подвоїлася завдяки активним закупівлям з боку центральних банків, інвестиційних фондів та роздрібних інвесторів.
Однак імпульс був втрачений наприкінці січня, невдовзі після того, як золото досягло історичного максимуму – приблизно 5 600 доларів за унцію. До червня ціна опустилася більш ніж на 20% від піка.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
За останній тиждень кілька великих банків знизили свої прогнози щодо золота. Наприклад, Goldman Sachs скоротив свій прогноз на 500 доларів та тепер очікує, що до кінця року золото коштуватиме 4 900 доларів за унцію.
А у Китаї золото торгується з дисконтом до цін на біржі Comex у Нью-Йорку. Тобто імпорт також навряд чи стане джерелом підтримки для ринку. Але одним із небагатьох позитивних факторів залишається стійкий попит з боку центральних банків.
Таким чином, зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Ірані посилило інфляцію. А це вже підвищило імовірність підняття ставок. Так золото і стало менш привабливим для покупців.
Що ще варто знати про золото
Нагадаємо, що ціни на золото у вівторок, 23 червня, впали майже на 2%. Спотове золото подешевшало на 1,8% – до 4 116,07 долара за унцію.
Водночас ще минулого тижня вартість золота зростала. Вона збільшилась до 4 334,48 долара за унцію.