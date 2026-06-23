Что происходит с ценами на золото
Это усилило давление на драгоценный металл, который не приносит процентного дохода, о чем пишет Reuters.
Читайте также Цены на черные металлы в июне: в какой из областей Украины платят за лом больше всего
Спотовое золото подешевело на 1,8% — до 4 116,07 доллара за унцию. Ранее цена опускалась до 4 090,27 доллара за унцию — самого низкого уровня с 11 июня
Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе потеряли 1,6%, снизившись до 4 133,70 доллара за унцию.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста пояснил, что сильный доллар, дополнительно поддержанный более жесткими сигналами от ФРС, создает препятствия для роста цен на золото.
Доллар США достиг самого высокого уровня с мая прошлого года после того, как почти половина членов ФРС на заседании указали, что ожидают повышения ставок в этом году. Трейдеры также значительно повысили свои ставки на ужесточение денежно-кредитной политики.
Аналитик Standard Chartered Сьюки Купер добавила, что после заключения мирного соглашения с Ираном рынок золота рассчитывал, что психологический уровень в 4 000 долларов за унцию станет поддержкой. Но сейчас инвесторы склонны продавать золото при любом росте цен.
Аналитик Deutsche Bank Майкл Сюэ в своей заметке сообщил, что согласно обновленному базовому сценарию банк ожидает роста цены на золото до 4 800 долларов за унцию в четвертом квартале при условии, что ФРС в течение длительного времени не будет менять ставки. В то же время рисковый сценарий с 3–4 повышениями ставок может привести к падению цены на золото до 3 800 долларов за унцию.
Цены на золото всегда "страдают" из-за доллара. Его укрепление приводит к падению цен на этот популярный металл. Однако и другие металлы тоже могут подешеветь из-за сильной валюты. В частности, речь идет о серебре, платине, палладии. Но золото особенно чувствительно к курсу.
Что еще известно о ценах на золото
Напомним, что на прошлой неделе золото, напротив, дорожало. Причиной стала договоренность между Ираном и США.
А 15 июня цена на золото достигла недельного максимума. Она выросла на 2,7% — до 4 334,48 доллара за унцию.