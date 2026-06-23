Что происходит с ценами на золото

Это усилило давление на драгоценный металл, который не приносит процентного дохода, о чем пишет Reuters.

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Спотовое золото подешевело на 1,8% — до 4 116,07 доллара за унцию. Ранее цена опускалась до 4 090,27 доллара за унцию — самого низкого уровня с 11 июня

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе потеряли 1,6%, снизившись до 4 133,70 доллара за унцию.

Аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста пояснил, что сильный доллар, дополнительно поддержанный более жесткими сигналами от ФРС, создает препятствия для роста цен на золото.

Доллар США достиг самого высокого уровня с мая прошлого года после того, как почти половина членов ФРС на заседании указали, что ожидают повышения ставок в этом году. Трейдеры также значительно повысили свои ставки на ужесточение денежно-кредитной политики.

Аналитик Standard Chartered Сьюки Купер добавила, что после заключения мирного соглашения с Ираном рынок золота рассчитывал, что психологический уровень в 4 000 долларов за унцию станет поддержкой. Но сейчас инвесторы склонны продавать золото при любом росте цен.

Аналитик Deutsche Bank Майкл Сюэ в своей заметке сообщил, что согласно обновленному базовому сценарию банк ожидает роста цены на золото до 4 800 долларов за унцию в четвертом квартале при условии, что ФРС в течение длительного времени не будет менять ставки. В то же время рисковый сценарий с 3–4 повышениями ставок может привести к падению цены на золото до 3 800 долларов за унцию.

Цены на золото всегда "страдают" из-за доллара. Его укрепление приводит к падению цен на этот популярный металл. Однако и другие металлы тоже могут подешеветь из-за сильной валюты. В частности, речь идет о серебре, платине, палладии. Но золото особенно чувствительно к курсу.

Что еще известно о ценах на золото

Напомним, что на прошлой неделе золото, напротив, дорожало. Причиной стала договоренность между Ираном и США.

А 15 июня цена на золото достигла недельного максимума. Она выросла на 2,7% — до 4 334,48 доллара за унцию.