Какая цена золота 21 ноября?

По состоянию на сегодня, золото стоит – 4 036,21 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоимость золота снизилась на фоне отчета о занятости в США. Он несколько ослабил ожидания, относительно снижения ставки ФРС в декабре.

Напомним! Ранее аналитики предполагали снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре.

Задержанный отчет о занятости в США, опубликован в четверг, предложил неоднозначную картину рынка труда: количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 119 000 по сравнению с оценками в 50 000, но уровень безработицы достиг четырехлетнего максимума,

– отмечает издание.

Ожидается, что следующий отчет о занятости будет опубликован после того, как состоится декабрьское заседание ФРС. Это чрезвычайно важный момент для золота, ведь:

золото очень хорошо себя чувствует именно в условиях низких процентных ставок;

сейчас аналитики оценивают вероятность снижения ставки в 33% (для сравнения, ранее такое развитие событий ожидало большинство – почти 70%).

Свою роль в стоимости золота сыграл и слабый спрос на физическое золото на основных азиатских рынках. Покупателей от покупки сдерживала волатильность ставок, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Аналитики считают, что сейчас стоимость золота минимальна. Со временем этот металл начнет дорожать.

Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?