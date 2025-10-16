Что такое медицинское золото?

Медицинское золото, фактически, является высококачественной бижутерией. Этим и объясняется его низкая цена, пишет 24 Канал.

Читайте также Манекен потеряла 6 миллионов гривен из-за фейкового чата Монобанка: как на это отреагировали в банке

Для сравнения, простые серьги будут иметь цену:

до 200 гривен, если они из медицинского золота;

5000 – 8000 гривен – из обычного золота.

Кроме низкой цены медицинское золото имеет и другие преимущества. Среди них стоит выделить:

гипоаллергенность;

устойчивость к внешнему воздействию (в частности, к перепаду температур).

Именно медицинское золото прекрасно подойдет девушкам с чувствительной кожей. Ведь оно не вызывает раздражений.

Интересно! Основой для медицинского золота чаще всего является нержавеющая сталь.

Что происходит с ценами на золото сейчас?

Золото рекордно выросло в цене 15 октября. Оно достигло 4 200,11 доллара за унцию. Вероятно, этот металл продолжит дорожать и в дальнейшем, в частности, из-за нестабильной геополитической ситуации, сообщает Reuters.

Под влиянием мировых тенденций, растут и закупочные цены регулятора. По состоянию на 15 октября, НБУ установил стоимость на банковский металл – 5 487,30 гривны за грамм.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, какие закупочные цены на золотой лом установил регулятор.