Как Украина влияет на Россию?

Согласно докладу Иващенко, в этом году фиксируется значительное снижение добычи и переработки российской нефти. Это происходит впервые с начала войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 миллиардов долларов бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и вообще энергетический сектор. Все это ограничивает российскую военную машину.

Зеленский отметил, что эффективно себя показали:

  • обычные санкции против России;
  • "украинские дальнобойные санкции" (то есть, имеются в виду удары Украины по российским НПЗ).

Также во время этой встречи Зеленский и Иващенко обсудили операции за рубежом. Отдельное внимание уделялось возвращению украинских детей, которых похитили россияне.

Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливых юридических ударов по судам российского нефтяного флота, – танкеров россияне используют уже меньше,
– также отметил Зеленский

Какие ограничения против России действуют сейчас?

  • Значительные последствия сейчас испытывает Россия под влиянием санкций, введенных против "Лукойла" и "Роснефти". Благодаря этим ограничениям, США стремились повлиять на Путина. Однако российский лидер не признал, что санкции ухудшат дела России.

  • Украина продолжает атаковать российские НПЗ. Как сообщает Генштаб ВСУ, 11 ноября СБУ ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Именно этот завод активно обеспечивает потребности российской армии.