Как Украина влияет на Россию?

Согласно докладу Иващенко, в этом году фиксируется значительное снижение добычи и переработки российской нефти. Это происходит впервые с начала войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Президент Украины Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 миллиардов долларов бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и вообще энергетический сектор. Все это ограничивает российскую военную машину.

Зеленский отметил, что эффективно себя показали:

обычные санкции против России;

"украинские дальнобойные санкции" (то есть, имеются в виду удары Украины по российским НПЗ).

Также во время этой встречи Зеленский и Иващенко обсудили операции за рубежом. Отдельное внимание уделялось возвращению украинских детей, которых похитили россияне.

Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливых юридических ударов по судам российского нефтяного флота, – танкеров россияне используют уже меньше,

– также отметил Зеленский

Какие ограничения против России действуют сейчас?