Что известно об отказе Китая от нефти из России?

Известно, что ряд поставок уже отменили китайские государственные компании Sinopec и PetroChina, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! На позицию Китая также повлияли санкции от других стран. В частности, ЕС.

Меньшие частные нефтеперерабатывающие заводы, которых называют "чайниками", также воздерживаются, опасаясь понести подобные штрафы, как и Shandong Yulong Petrochemical Co, которую недавно внесли в черный список Великобритании и Европейского Союза,

– отмечает издание.

Больше всего пострадал сорт российской нефти ESPO. Цена на него ощутимо упала.

К тому же, согласно оценкам Rystad Energy AS, под сокращение попали:

почти 400 тысяч баррелей нефти в сутки;

или же примерно 45% от российского экспорта в Китай.

Важно! Ранее именно Россия считалась главным поставщиком для КНР. Ситуация стала такой после того, как цены на российскую нефть упали. Напомним, что энергоносители из России подешевели на фоне санкций. Ограничения ввели из-за российского вторжения в Украину в 2022 году.

Что предшествовало отказу китайских НПЗ от нефти из России?