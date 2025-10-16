Какие закупочные цены НБУ на банковские металлы?

Золото, которое имеет самую высокую пробу, то есть, банковское, стоит – 5 580,73 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Откорректировал регулятор и другие закупочные цены:

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 563,99 гривны за грамм;

драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 524,92 гривны за грамм.

Сколько стоит серебро?

Закупочные цены на серебро также изменились. По состоянию на 16 октября, они следующие:

банковское серебро, пересекло рекордную границу и достигло – 70,37 гривны за грамм;

серебро, не соответствующее требованиям по качеству драгоценных металлов, стоит – 66,85 гривны за грамм.

Справка: Банковский металл имеет самую высокую пробу, то есть, 999,9. Обычно он реализуется в виде слитков и монет. Заметим, что банковское золото это хороший способ сохранить деньги от влияния инфляции.

Как изменились цены на драгоценные металлы?