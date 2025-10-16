Какие закупочные цены НБУ на банковские металлы?

Золото, которое имеет самую высокую пробу, то есть, банковское, стоит – 5 580,73 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Откорректировал регулятор и другие закупочные цены:

  • золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 563,99 гривны за грамм;
  • драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 524,92 гривны за грамм.

Сколько стоит серебро?

Закупочные цены на серебро также изменились. По состоянию на 16 октября, они следующие:

  • банковское серебро, пересекло рекордную границу и достигло – 70,37 гривны за грамм;
  • серебро, не соответствующее требованиям по качеству драгоценных металлов, стоит – 66,85 гривны за грамм.

Справка: Банковский металл имеет самую высокую пробу, то есть, 999,9. Обычно он реализуется в виде слитков и монет. Заметим, что банковское золото это хороший способ сохранить деньги от влияния инфляции.

Как изменились цены на драгоценные металлы?

  • Сегодня золото установило новый рекорд. Максимум за сессию составил – 4 243 доллара за унцию, сообщает Reuters.

  • Во вторник серебро достигло рекордного значения – 53,60 доллара за унцию. Затем стоимость этого металла несколько снизилась. В частности, сегодня это серебро достигло – 52,88 доллара за унцию.

  • Увеличилась стоимость 16 октября и платины. Этот металл вырос в цене на 0,9% и достиг – 1 669,60 долларов. Подорожал также палладий. Его цена увеличилась на 0,3% и составила – 1 540,25 доллара за унцию.