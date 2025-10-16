Что известно о покупке российской нефти Японией?

Во время этой встречи министры также обсудили экономические отношения между странами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Скотт Бессент Министр финансов Соединенных Штатов Америки Мы с министром Като также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также ожидания администрации о прекращении импорта российской энергии из Японии.

Заметим, что сейчас Япония покупает нефть Sakhalin Blend. Это побочный продукт производства сжиженного природного газа в рамках проекта Сахалин-2. Импорт этой нефти чрезвычайно важен для энергетической безопасности Японии.

Вместе с этим, японский министр финансов сообщил, что они готовы к изменениям. Речь идет о том, что эти действия должны привести к миру в Украине.

Кацунобу Като Министр финансов Японии Япония сделает все возможное, исходя из базового принципа координации со странами G7 для достижения мира в Украине справедливым путем.

Напомним! Токио договорился со странами G7 о постепенном отказе от импорта российской нефти из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Страны G7 планируют дальнейшее ужесточение санкций против России. Также нужно отметить, что в прошлом месяце Япония снизила предельную стоимость российской нефти с 60 долларов до 47,60 долларов за баррель.

