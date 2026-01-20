Сколько стоит унция золота 20 января 2026 года?
Спотовая стоимость золота выросла на 1%. Теперь этот металл стоит – 4 717,03 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Важно! Именно во время сегодняшней сессии золото установило рекорд, достигнув – 4 721,91 доллара за унцию.
Что именно сейчас влияет на цену золота:
- угрозы Трампа ввести дополнительные тарифы против ЕС, увеличили спрос на безопасные активы, сообщает Bloomberg;
- ослабление доллара (эта валюта упала до самого низкого уровня за неделю).
Революционный политический подход Трампа к международным делам и желание снизить процентные ставки очень хорошо подходят для драгоценных металлов, что отражается в бешеном взлете золота и серебра,
– сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Заметим, что в течение второго срока Трампа, цены на драгоценные металлы изменились так:
- золото выросло в цене на более 70% с начала президентства Трампа;
- а стоимость серебра взлетела – более чем на 200%.
Сейчас геополитическая ситуация ухудшается под влиянием заявлений Трампа, по Гренландии. Напомним, американский президент стремится получить контроль над этим автономным учреждением, которое находится в составе Дании.
Как изменилась цена серебра сегодня?
Спотовая стоимость серебра сегодня упала на – 0,5%. Она достигла – 94,23 доллара за унцию. В то же время во время сегодняшней сессии был установлен ценовой рекорд – 94,72 доллара за унцию.
Ожидается, что драгоценные металлы будут оставаться самым ярким выражением господствующего защитного настроения на рынках, пока путь переговоров не станет более четким,
– отметил исследователь-стратег Pepperstone Ахмад Ассири.
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы сейчас?
Платина во время сегодняшней сессии выросла в цене на 0,6%. Теперь она стоит – 2 387,55 доллара за унцию.
Палладий, в свою очередь, сегодня вырос на 0,2%. Сейчас цена этого металла составляет – 1 845,75 доллара за унцию.