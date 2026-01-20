Кто может получить гуманитарную помощь в Украине?

Поддержка предусмотрена для семей, проживающих на Сумщине и Харьковщине, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительную организацию СпивДия.

Инициативу начали вместе с Ukraine Children's Action Project. Цель – оказать помощь этой зимой уязвимым семьям с детьми, проживающих в прифронтовых общинах востока Украины и имеют ограниченный доступ к базовым ресурсам, в частности электроснабжения и теплоснабжения.

Команда подготовила продуктовые наборы и теплые пледы для семей.

Программу зимней поддержки СпивДия реализует при поддержке "Действий для детей Украины" Ukraine Children's Action Project, чтобы помочь сотням семьям с детьми вблизи фронта легче пережить зиму,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Информацию о датах и местах раздачи можно узнать из объявлений в общинах.

Напомним, что также некоторые ВПО могут получить деньги. Об этом сообщили в Каритас-Спес Львовской Архидиецезии.

Предоставление денежной помощи (грантов) предусмотрено для домохозяйств ВПЛ, пострадавших в результате войны для улучшения экономического состояния путем производства продукции сельского хозяйства / животноводства или занятия другим видом деятельности.

Подать заявку могут лица проживающие в таких областях:

Львовской; Тернопольской; Ивано-Франковской; Черновицкой.

Важно! Участники не должны получать аналогичной гуманитарной помощи на сельскохозяйственную деятельность от РМ Каритас-Спес Украина или других благотворительных организаций в Украине в 2025 году. А срок подачи заявок на участие – с 22 декабря 2025 года по 31 января 2026 года.

Какую еще помощь могут получить украинцы?