Продолжает лететь вверх: цена золота снова выросла
- Цена золота выросла на 0,7%, достигнув 4 159,23 доллара за унцию.
- Ожидается снижение ставки ФРС в декабре, что может повлиять на дальнейший рост стоимости золота.
Стоимость золота почти достигла двухнедельного максимума. Цена этого металла растет из-за совокупности факторов. В частности, в результате публикации благоприятных экономических данных в США.
Почему растет цена золота?
Сегодня стоимость золота выросла на 0,7%. Теперь унция стоит – 4 159,23 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Кризис только усиливается: потери в этой области России измеряются миллиардами
Для сравнения, по данным Reuters, 20 октября золото установило ценовой рекорд в 2025 году. Цена этого металла тогда составила – 4 381,21 доллара за унцию.
Также на стоимость золота повлияло ожидание снижения ставки ФРС в декабре. Сейчас вероятность, что это произойдет составляет – 83%. Для сравнения, неделю назад возможность снижения оценивали в 30%.
Напомним! В декабре ставка ФРС может снизиться на 25 базисных пунктов. Нужно понимать, что для золота это лучшее время. Дело в том, что оно чувствует себя хорошо в условиях низких процентных ставок.
Аналитики предполагают, что стоимость золота изменится так:
- на конец года стоимость унции золота достигнет – 4 200 долларов;
- а вот на середину 2026 года цена золота будет – 4 500 долларов за унцию.
Данные, опубликованные во вторник, показали, что розничные продажи в США в сентябре выросли меньше, чем ожидалось, тогда как цены производителей соответствовали ожиданиям. Потребительская уверенность в США также ослабла в ноябре, поскольку домохозяйства стали больше обеспокоены работой и своими финансовыми перспективами,
– сообщает издание.
Заметим, что инвесторы сейчас ожидают еженедельный отчет о количестве заявок на пособие по безработице в США. Эта информация будет опубликована сегодня, несколько позже.
Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?
Спотовая стоимость серебра выросла. Сегодня она увеличилась на 1,3%. Теперь этот металл стоит – 52,09 доллара за унцию.
Платина выросла в цене на 0,4%. Она достигла – 1 559,96 доллара за унцию.
Палладий подорожал на 0,1%. Унция этого металла достигла – 1 398,79 доллара.